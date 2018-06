Une fuite d'eau partie du bowling a provoqué quelques dégâts dans le centre commercial des 4 As ce dimanche à Belfort. Un magasin, des locaux vides, le théâtre Louis Jouvet et le sous-sol du parking sont touchés. Le centre a été fermé dans l'attente de la mise en sécurité des lieux.

Belfort, France

Le centre commercial des 4 As à Belfort a été victime d'une fuite d'eau. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ce dimanche matin que le gardien de l'établissement a alerté les pompiers. Selon les secours, la fuite vient d'une rupture de canalisation dans le bar du bowling situé au 2ème étage. Il n'y a pas de dégâts spectaculaires à signaler mais quelques commerçants ont quand même été impactés par ce dégât des eaux. Le centre a été fermé en attendant la sécurisation du système électrique.

Un magasin à l'étage et deux locaux vides touchés

On ne peut parler réellement d'inondation mais les effets sont quand même bien visibles. Un magasin a été touché à l'étage, tout comme deux locaux vides au rez-de-chaussée, ainsi que le théâtre Louis Jouvet et le sous-sol du parking. A chaque fois, un à deux centimètres d'eau recouvrent le sol ou ruissellent le long des murs, quand l'eau ne tombe pas directement du plafond. C'est un peu la douche froide pour les commerçants concernés comme Stéphane Lorrain, qui tient une enseigne à l'étage "Il y a des infiltrations, au niveau du plafond, des murs, du sol et même les vêtements que je vends, certains sont touchés".

Les pompiers ont balayé et aspiré l'eau stagnante avant d'assécher les lieux © Radio France - Hervé Blanchard

Le théâtre Louis Jouvet inondé aussi

Juste à l'entrée nord du centre des 4 As, le théâtre Louis Jouvet a lui aussi été victime de cette fuite d'eau. Sa salle de spectacle situé au sous-sol baigne dans un fond d'eau. Le plafond et les murs gouttent. La représentation programmée ce dimanche après-midi a dû être annulée. Le bowling, seul établissement ouvert au public ce dimanche, a dû fermer ses portes à la mi-journée, sur ordre des pompiers.

Le centre commercial des 4 As de Belfort est fermé ce dimanche jusqu'à nouvel ordrepar arrêté municipal © Radio France - Hervé Blanchard

Réouverture des 4 As ce lundi ?

La mairie a pris un arrêté municipal interdisant l'accès aux deux entrées principales du centre commercial. Les 4 As restent donc fermés jusqu'à nouvel ordre, le temps que les pompiers assèchent les lieux. Il faut désormais attendre la sécurisation du système électrique par des professionnels assermentés pour autoriser la réouverture du centre commercial. Ce qui pourrait être chose faite au mieux dans le courant de la journée de lundi estimait l'élu d'astreinte de la ville.