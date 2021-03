Le centre culturel turc de Neufchâteau fermé apres un rassemblement illégal

Un rassemblement illégal et le non-respect des règles sanitaires dans un contexte épidémique, entraîne la fermeture conservatoire du centre culturel turc de Neufchâteau. 19 jeunes filles mineures ont participé la semaine dernière a un séjour non autorisé. Le préfet des Vosges a saisi la justice.

Les faits remontent au début des vacances scolaires dans la zone B. 19 jeunes filles mineures participent à un séjour non déclaré par le centre culturel turc. "Un accueil collectif non autorisé organisé par une structure qui n'est pas habilitée pour ce faire" précise le préfet des Vosges Yves Seguy. Le tout dans le non respect des régles sanitaires en vigueur pour combattre l'épidémie de coronavirus.

Les activités du centre étaient suivies depuis quelques semaines par la gendarmerie et les services de la préfectrure. Les éléments observés et consignés lors de différents contrôles ont entraîné l'action des services de l'Etat et la fermeture conservatoire du centre vendredi dernier.

Depuis, le préfet des Vosges a saisi le procureur de la République d'Epinal. Une enquête est en cours. "Les constats établis laissent à penser qu'un enseignement religieux pourrait avoir été dispensé lors de ce séjour" ajoute Yves Séguy. Le maire de Neufchâteau Simon Leclerc salue la rapidité de l'action des forces de l'ordre et de la préfecture. "Il s'agissait de protéger des mineurs" souligne l'élu qui souhaite une collaboration étroite et à long terme avec les services de l'Etat.