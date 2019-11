Le centre balnéo d'une maison de retraite d'Avanne-Aveney évacué à cause d'un mauvais mélange de produits

Avanne, Avanne-Aveney, France

Un mélange de deux produits chimiques a entraîné l'évacuation du centre de balnéothérapie d'une maison de retraite d'Avanne-Aveney, ce jeudi vers 15h30, à cause de la vapeur dégagée. Une erreur humaine serait à l'origine de cet incident : un employé de centre de soins et long séjour aurait mélangé de l'eau de javel avec de l'acide chlorhydrique, ce qui a provoqué un chlore gazeux, dangereux pour la santé. L'odeur s'est alors répandue dans les bureaux et les abords.

Deux personnes blessées

Les personnes présentes à ce moment-là ont ressenti des maux de tête, picotements dans le nez, et maux de gorge. Sur les 17 personnes impliquées, deux sont légèrement blessées. Aucune n'a été transportée à l'hôpital. La majorité de ces personnes impliquées sont des employés de l'établissement.

L'équipe des pompiers du Doubs spécialisée dans les risques chimiques a été mobilisée, pour identifier les deux produits en cause et stopper la réaction chimique.