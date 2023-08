Le centre de Caudry bouclé... pour un canular téléphonique

La police et les pompiers sont intervenus sur place

C'est une (très) mauvaise blague dont les pompiers et policiers du Nord se seraient bien passés. Ce mercredi 30 août, dans la matinée, la gendarmerie reçoit un appel, pour le moins inquiétant. Au bout du fil, un homme explique qu'il habite Caudry, qu'il vient de tuer sa femme et son fils, tient son deuxième fils en otage et est armé.

La gendarmerie prend cet appel très au sérieux et établit un périmètre de sécurité autour de la Basilique Sainte-Maxellende, située au cœur de la ville. Les pompiers sont même appelés en renfort. "

Un hacker à l'origine de l'appel

Mais c'est vers midi que les forces de l'ordre ont compris la nature de l'appel : il s'agit d'un swatting. Un anglicisme qui désigne une forme de harcèlement qui consiste à essayer de piéger des services de police, en leur faisant croire à une intervention d'urgence, au domicile d'une victime. L'appel avait en fait été passé par un hacker, qui avait inventé l'histoire de toute pièce.