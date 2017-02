Le centre de déradicalisation de Pontourny est vide

Il n'y a plus aucun pensionnaire au centre de déradicalisation de Pontourny à Beaumont-en-Véron. Le dernier résident a quitté ce centre unique en France ce mercredi.

Le ministère de l'intérieur confirme le départ du dernier pensionnaire du centre de déradicalisation de Pontourny à Beaumont-en-Véron. Ce jeune majeur originaire de la région Centre a été condamné ce mercredi pour violences et apologie du terrorisme à 4 mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général. Un homme qui du coup ne correspondait plus aux critères exigés par les élus locaux avant l'ouverture de ce centre en septembre dernier. Pontourny ne devait à l'origine accueillir que des jeunes en voie de radicalisation, jamais condamnés. Cet homme a donc du partir du centre. Les services de l'Etat essayent de lui trouver une autre structure d'accueil.

C'était donc le dernier pensionnaire à être encore accueilli à Pontourny, un centre qui depuis le début peine à recruter des volontaires. Sept autres jeunes l'avaient déjà quitté ces quinze derniers jours, après l'arrestation d'un autre pensionnaire dans le Bas Rhin, un homme soupçonné d'avoir voulu se rendre en Syrie. Ces résidents ont été découragés par la pression de plus en plus forte des riverains et des médias nous dit-on place Beauvau.

Toujours est il que même vide, Pontourny va continuer à fonctionner. Le ministère de l'intérieur assure qu'un nouveau groupe est en cours de constitution. L'arrivée des nouveaux résidents pourrait prendre plusieurs semaines.

La réunion du comité de suivi local se tient ce vendredi en préfecture d'Indre-et-Loire pour "tirer les conséquences de cette première expérience" selon le ministère de l'intérieur. Par ailleurs, l'association "Radicalement contre Pontourny" appelle à une manifestation ce samedi à 10h à Beamont-en-Véron pour demander la fermeture définitive du centre.