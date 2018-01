Vivonne, France

L'intérieur du bâtiment sent la peinture fraîche, de l'atrium, à l'entrée jusqu'aux trois étages. L'un d'eux, d'ailleurs, nécessite encore quelques coups de pinceaux, ça et là. Quelques traces de suie sont encore présentes et témoignent de la mutinerie du 12 septembre 2016.

Ce jour-là, des détenus s'emparent des clés d'un gardien et décident de saccager un étage avant de mettre le feu à des poubelles, et de bloquer les accès aux forces d'intervention. La mutinerie va durer près de 5 heures. Derrière, l'administration pénitentiaire est obligée de fermer le bâtiment et de transférer les 256 détenus dans d'autres prisons de la région. Seuls la maison d'arrêt et le quartier des femmes ne sont pas touchés.

L'atrium du centre de détention vu d'en haut. © Radio France - Adrien Bossard

"Ça fait du bien de passer autre chose", Karine Lagier, directrice du centre pénitentiaire de Vivonne

Le 2e étage, où la mutinerie a fait le plus de dégâts, nécessite encore quelques coups de peinture. © Radio France - Adrien Bossard

"C'est du passé, et ça fait du bien de passer à autre chose", avoue Karine Lagier. La directrice du centre pénitentiaire de Vivonne se félicite de la réouverture du centre de détention. "Toutes les conditions sont réunies, la préfecture nous a donné son accord."

Certaines cellules, notamment au rez-de-chaussée, sont déjà occupées. © Radio France - Adrien Bossard

La sécurité incendie renforcée

La vue sur la cour intérieur depuis une cellule. © Radio France - Adrien Bossard

Il aura fallu du temps pour l'obtenir, plus que prévu. Les travaux ont démarré tardivement, début juin, et se sont terminés fin novembre. Le site a été reconstruit à l'identique, à l'exception près de quelques améliorations, concernant notamment la sécurité incendie. "Pour éviter que de telles choses se reproduisent, nous avons mis des trémies techniques entre les niveaux du bâtiment pour éviter que les fumées se propagent. Car la propagation des fumées qui nous avait contraint à évacuer le bâtiment lors de la mutinerie."

Karine Lagier montre les parties électriques rénovées. © Radio France - Adrien Bossard

Du mobilier plus résistant dans les parties communes a aussi été ajouté. Pour le reste, rien ne change, notamment dans les cellules de 13 m². Pour l'instant, seules celles du rez-de-chaussée sont occupées. Les autres attendent l'arrivée progressive des détenus, différents de ceux incarcérés avant la mutinerie.

Le montant de ces travaux est tenu secret par l'administration pénitentiaire.