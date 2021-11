Le centre de loisirs de La Milesse près du Mans refuse des enfants faute d'animateurs

Le centre de loisirs de La Milesse près du Mans recherche des animateurs. À cause du manque de personnel, l'établissement a du refuser des enfants. En temps normal, le centre accueille environ 450 enfants par an âgés de 3 à 12 ans avec une douzaine de personnes tous les mercredis et pendant les vacances scolaires Mais depuis la rentrée des classes, une quarantaine d'enfants n'ont pas pu bénéficier du centre car il manque au moins quatre personnes pour les accueillir.

Le centre de loisirs lance un appel aux jeunes qui veulent se lancer dans l'animation et le centre social peut prendre en charge une partie de la formation du Bafa.

Atelier coloriage dans un centre de loisirs (illustration) © Radio France - Jean-Baptiste Gérard

Les jeunes sont partis vers d'autres boulots

Depuis près de deux ans, avec la crise sanitaire du Coronavirus, les jeunes sarthois qui voulaient se lancer dans l'animation n'ont pas pu passer leur Bafa. Du coup, il y en a qui sont aujourd'hui en attente de pouvoir décrocher l'examen. Et puis il y en a d'autres qui se sont orientés vers d'autres petits boulots notamment dans la grande distribution, un secteur qui ne s'est pas arrêté. Du coup, le centre de loisirs de la Milesse se retrouve confrontés à un manque d'animateurs. Sa directrice, Brigitte Le Loët, voudrait recruter des jeunes qui s'engagent sur l'année scolaire afin de créer du lien à la fois avec les personnels du centre et aussi avec les enfants. Le centre de loisirs de La Milesse propose un accueil pour les enfants âgés de trois à douze ans tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Des activités manuelles, culturelles et sportives avec des sorties pendant les vacances.

Pour être animateur, il faut avoir le Bafa. Vous pouvez envoyer votre candidature par mail (accueil@centresocial-eira.fr). Ça peut aller très vite. Vous pouvez avoir un entretien et une semaine après travailler sur le centre.

Garder les jeunes animateurs au moins sur l'année scolaire

Pour attirer les jeunes au centre de loisirs de la Milesse, le centre social peut prendre en charge une partie de la formation du Bafa. Une aide de 200 euros qui peut s'ajouter à celle de la CAF, et de celle du gouvernement qui rentrera en vigueur à partir de l'année prochaine. Avec cette aide, le jeune peut ainsi faire sa formation du Bafa en alternance avec le centre. Pour Stéphanie Varlet, la directrice du centre social, "c'est un véritable atout car avec cet apprentissage, le jeune peut s'engager sur la durée".