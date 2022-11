VIDÉO - Des étrangers mettent le feu à leurs matelas au Centre de rétention de Perpignan, une enquête en cours

L'alerte a été donnée vers 19h ce mardi soir chemin de Torremila dans le Centre de Rétention Administrative de Perpignan où trois bâtiments étaient en proie aux flammes. Un incendie volontaire provoqué par des retenus qui ont mis le feu à leurs matelas. Les policiers présents sur site ont commencé à éteindre les flammes en attendant l'arrivée des pompiers qui sont repartis à 21h30 après avoir totalement éteint les trois feux.

Aucun blessé n'est à déplorer. La vingtaine d'étrangers retenus dans le centre ont pu être mis en sécurité, puis regroupés dans la cour du CRA sous la surveillance de l'intégralité des policiers affectés au site (soit une vingtaine d'agents) qui sont tous revenus en service selon les informations du syndicat Alliance des Pyrénées Orientales.

Actuellement en chantier pour des travaux d'agrandissement, le Centre de Rétention Administrative de Perpignan, (géré par l'association Forum réfugiés, basée à Lyon) avait vu sa capacité d'accueil passer de 48 à 30 places à destination de personnes sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire français et en attente de leur renvoi forcé. Suite à cet incendie, le préfet, le procureur de la République et le maire de Perpignan Louis Aliot se sont réunis pour faire le point sur la situation et envisager les différentes alternatives d'hébergement des personnes retenues.