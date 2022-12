Le centre de rétention de Sète "est devenu une annexe de la prison" s'indigne un syndicat de police

Un syndicat de police dénonce les conditions de travail au centre de rétention de Sète. Il déplore des rixes de plus en plus fréquentes et des personnes de plus en plus compliquées à encadrer.

Le centre de rétention de Sète; © Maxppp - VINCENT ANDORRA La tension monte au Centre de rétention administrative de Sète. Jeudi 22 décembre, un policier du centre a été blessé lors d'une rixe entre plusieurs personnes retenues à l'intérieur. Celui qui a provoqué la bagarre a ensuite tenté de se suicider. Un incident parmi tant d'autres. Les 52 personnes qui y travaillent dénoncent leurs conditions de travail par le biais des syndicats. ⓘ Publicité Le profil de personnes retenues qui évolue Ces centres sont utilisés pour enfermer des étrangers qui ont une interdiction administrative de séjourner sur le territoire français et qui devront être renvoyés dans leur pays d'origine ou ramener à la frontière. Sauf que le profil des personnes retenues évolue et c'est ça le problème pour Bruno Mengibar, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police 34. "Dernièrement, le gouvernement a rappelé, ce qui est tout à fait louable, qu'il allait donner priorité à l'expulsion et à la reconduite à la frontière des sortants de prison. Alors qu'avant, le pensionnaire habituel, c'était plutôt un ouvrier sans papiers. Ce n'était pas des délinquants." Pour Bruno Mengibar, la violence dans le centre est plus forte parce que "ce n'est pas du tout le même profil. Ces personnes posent beaucoup de problèmes disciplinaires. Le centre de rétention est le déversoir de la prison est devenu une annexe de la prison." loading Des policiers pas assez nombreux, pas armés et pas formés En journée, il y a 17 policiers pour encadrer les 28 personnes retenues dans le centre. Ce n'est pas assez et leurs conditions de travail se dégradent dénonce le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police 34. "Il faudrait remettre l'effectif à niveau, les doter d'armes non létales pour pouvoir maîtriser un individu qui devient dangereux et qu'ils soient formés pour ce faire." Et pour éviter de remplir les centres de rétention d'ex détenus, Bruno Mengibar souhaiterait "qu'au moment de la sortie de prison, une escorte prenne l'ex détenu en charge, pour le reconduire directement à la frontière." loading Des procédures administratives trop lourdes Autre problème dénoncé par le syndicat : la lourdeur des procédures administratives actuelles. "Pour expulser ou reconduire quelqu'un à la frontière. Il faut que ce ressortissant étranger soit reconnu par son pays d'origine. Le pays d'origine doit accepter de reprendre son ressortissant." Sauf que ça prend du temps. Et quand le pays d'origine ne veut pas de son ressortissant ? "La France fabrique des sans papiers puisqu'on les remet en liberté avec une obligation de quitter le territoire et que cette obligation n'est pas exécutée" explique Bruno Mengibar. loading