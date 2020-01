Le centre de secours de Nîmes Saint-Césaire et son batiment technique inaugurés ce lundi

Nîmes, France

Le nouveau centre de secours de Nîmes Saint-Césaire sera totalement opérationnel le 15 avril prochain. D'une surface de 2.200 M2, il accueillera 40 sapeurs pompiers professionnels et autant de volontaires. Il a été inauguré ce lundi et devrait contribuer à diminuer la charge opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'agglomération nîmoise.

La 3e unité "territoriale" de l'agglomération nîmoise

Le centre de secours de Nîmes Saint-Césaire complète le maillage opérationnel de ce secteur très urbanisé. Des missions jusqu'à lors dévolues aux CSI - centre d'intervention et de secours - de Nîmes et de Marguerittes. Il desservira une dizaine de communes à l'ouest de Nîmes dont Clarensac ou Caveirac. On estime à 3.500 par an le nombre de ses sorties.

2.200 M2 et un coût global de 6 millions d'euros

24 couchages, 1 salle de sport mutualisée, un héliport en toiture. Voila pour le batiment. Le risque de toxicité des fumées pour le personnel a été pris en compte avec la création de zones de vestiaires dites "sales" et "propres". Le centre sera doté d’ici le mois de juillet de 13 véhicules dont 2 camions citerne feu de forêt ou 1 fourgon pompe tonne servant à lutter contre les feux urbains.