INFO FRANCE BLEU - Le centre de thalassothérapie d'Hendaye de Serge Blanco vendu sur décision judiciaire

Le long du Boulevard de la Mer à Hendaye, le centre de thalassothérapie trône fièrement au bout du quartier Sokoburu. Il était le symbole de la réussite de l'ancienne gloire du rugby français. Pres de 30 ans après sa création en 1991, c'est la fin de l'aventure pour Serge Blanco.

Le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé un jugement le 29 avril 2021, qui cède le site à un binôme d'investisseurs, dont l'offre de reprise a été approuvée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 janvier 2020. Le complexe aquatique et son hôtel 4 étoiles et l’hôtel 3 étoiles attenant "Ibaia", changent de mains.

à lire aussi Thalasso et hôtel Serge Blanco : le tribunal de Bayonne accorde un sursis aux affaires l'ex-rugbyman

Un fond d'actifs immobiliers prend le pouvoir

Le tribunal de commerce a considéré qu'un plan de redressement n’était pas envisageable "en raison de l'importance du montant du passif, d'une exploitation très nettement déficitaire au cours des dernières années, de la réduction constance du chiffre d’affaire et de la conjoncture économique dans le secteur d’activité". La cession devenait donc inévitable. Plusieurs offres étaient sur la table. La justice a tranché pour une proposition à deux têtes. C'est la SAS OSAE PARTNERS qui a été désignée. Une société de fonds d'actifs immobiliers, dont le siège social se trouve à Paris, et qui pour cette opération s'est associée avec le groupe PHELIPPEAU, spécialisé dans les complexes de Thalasso.

Un spécialiste de la Thalasso pour gérer le site

La société OSAE PARTNERS gère à ce jour prés d'1 milliard d'euros d'actifs immobiliers et réalise des investissements offrant un potentiel de valorisation ou de transformation sur le marché français. Cette société financière va, pour l'occasion, jouer main dans la main avec une entreprise qu'elle connait déjà : la marque Relais Thalasso appartenant au groupe PHELIPPEAU. Fondée il y a 25 ans cette entreprise de 340 salariés détient et exploite des fonds de commerce de trois complexes de thalassothérapie et d’hôtellerie situés à l'Île de Ré en Charente-Maritime, à Pornichet dans la Loire-Atlantique et à Bénodet dans le Finistère. Le tout représente 230 chambres.

Peu de casse social

Selon le tribunal de commerce de Bayonne la cession "constitue un tout indissociable". Elle est composée du complexe de thalassothérapie et son hôtel 4 étoiles et de l’hôtel 3 étoiles et la résidence hôtelière Ibaia. 111 des 114 employés sont repris dans le complexe ainsi que les 10 employés d'Ibaia avec une poursuite de la quasi totalité des contrats de travail en CDI et en CDD. Il est prévu un fond de roulement de 600.000 euros pour le redémarrage de la société, et après la réalisation de travaux pour un montant de 15 millions d'euros, l'objectif est de revenir aux performances historiques dans les trois premières années.

Une belle affaire financière pour les acquéreurs

Les nouveaux propriétaires du site on réalisé là une belle opération au regard du potentiel du site mais aussi des sommes déboursées. L'ensemble de l'engagement financier s’élève à 1 million 146 000 euros. Elle se décompose de la manière suivante : 500.000 euros pour la Thalasso, 231.000 euros pour la reprise d'une partie des congés payés des salaries repris, 130.000 euros pour la reprise d'une partie des arrhes clients individuels, et 150.000 euros pour la reprise d'une partie des bons cadeaux. 100.000 euros sont destinés à la reprise de l’hôtel 3 étoiles, 20.000 euros pour la reprise d'une partie des arrhes clients individuels et 15.000 euros pour la reprise des congés payés des employés.

à lire aussi Pays basque : le château de Brindos a trouvé un repreneur

C'est début juin que les nouveaux patrons vont prendre possession des lieux. Hendaye tourne donc la page Blanco, comme cela a déjà été le cas en octobre dernier avec la vente du luxueux château de Brindos à Anglet.