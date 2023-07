Le centre de tri Valréna de Nîmes fermé jusqu'à nouvel ordre après la mort accidentelle d'un salarié

Le centre de tri et de recyclage des déchets Paprec à Nîmes, le 21 décembre 2022.

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a couté la vie à Jules, un jeune salarié de 21 ans, à l'usine Valréna de Nîmes. Ce site de retraitements de déchets est exploité par le groupe Paprec pour le compte du Sitom Sud Gard. Le drame a eu lieu entre midi et deux, lors du nettoyage d'une machine. Un nettoyage habituel qui se fait au changement d'équipe. C'est Jules, embauché au début de l'année au sein de l'entreprise qui nettoyait justement cette machine avec un collègue. Selon un cadre de l'entreprise, elle s'est remise en route. Le jeune homme a été tué sur le coup par le mécanisme. Pour découvrir les raisons de ce redémarrage, une expertise de la machine a été ordonnée dans le cadre de l'enquête ouverte après le drame.

ⓘ Publicité

Les salariés suivis psychologiquement

La cinquantaine de salariés qui travaillent dans ce centre ont été mis à l'arrêt. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dès l'accident. Un numéro vert est également disponible pour joindre les médecins à tout moment. Le site est lui aussi à l'arrêt mais les camions de déchets en provenance de 81 communes du Gard continuent de déverser leur cargaison sur le site. Ils sont pour l'instant mis en ballots et stockés sur place. Pour combien de temps ? Le groupe Paprec l'ignore.