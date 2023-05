Le centre LGBTI de Touraine attaqué par un projectile explosif

Le centre LGBTI de Touraine a été une nouvelle fois la cible d'une attaque ce lundi 22 mai. Un projectile explosif a été envoyé dans l'enceinte du local à 15h20. Il a explosé à l'intérieur. Heureusement, les salariés présents n'ont pas été blessés.

C'est la sixième fois en deux mois et demi que le centre LGBTI de Touraine est la cible d'attaques . Des plaintes ont été déposées par le personnel présent. Sarah est salariée du centre, elle raconte, "on s'est précipité dehors pour voir qu'il avait lancé et donc on a vu la personne ranger ses petites affaires, puis partir en courant en nous lâchant "bon courage". Et puis, quelques secondes plus tard, heureusement, on était tous les trois dehors sortis du centre, o**n a entendu une explosion assez importante."

"Un engin qui était fait pour blesser"

Le préfet d'Indre-et-Loire Patrice Latron et le maire de Tours Emmanuel Denis se sont rendus sur place pour exprimer leur soutien. "Un engin qui était fait pour blesser. Il faudrait faire comprendre à ces personnes qui s'en prennent à ce centre que non seulement ce qu'ils font ne va pas changer les choses, mais ça va augmenter la détermination de l'association et les soutiens LGBT. Et par ailleurs, ils encourent désormais des poursuites pénales lourdes. Parce que maintenant, il y a une attaque contre des personnes. Je pense qu'ils feraient mieux d'arrêter", a souligné le Préfet.

La police est intervenue au centre dix minutes après l'attaque. L'assaillant avait déjà pris la fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Tours.