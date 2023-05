Le chahut au Prytanée militaire de La Flèche se termine devant le tribunal

Les "bordel quartier", il y en a environ trois par an. Cela fait partie des coutumes du lycée militaire fléchois. "On déclenche l'alarme incendie, on crie, on sort, on chante et on se regroupe autour de la fontaine pour exprimer des revendications", explique Tugdual face au tribunal. Exclu du Prytanée en 2022 suite aux événement comme une vingtaine d'élèves, il est aujourd'hui étudiant en histoire, mais rêve toujours d'une carrière militaire. Impair beige sur costume bleu, Victor, qui vise lui le GIGN, confirme : "En général, c'est bon enfant... Ca n'aurait jamais dû déboucher sur mon exclusion et des infractions pénales."

Le 24 mars 2022, le bordel quartier a en effet largement dépassé les limites admises par la tradition et l'encadrement militaire. Masqués et encapuchonnés, plus de 170 élèves de première et terminale ont semé le chaos dans l'établissement, à la manière d'émeutiers. Pour protester contre une discipline un peu trop sévère vis-à-vis des élèves de seconde, ils ont mené un raid sur le gymnase où l'encadrement avait consigné les plus jeunes : jets de pétards et d'œufs, vitres brisées, extincteurs vidés, bousculades... Huit surveillants ont été légèrement blessés et traités de tous les noms.

"Dans l'euphorie du moment, ça a dégénéré, on s'est laissé emmener comme si on n'avait plus de conscience", résume Tugdual. Margaux, elle, se dit "assez désolée de tout ça" mais assure qu'elle ne savait même pas ce qui allait se passer. "C'est déplorable, honteux et maintenant ça risque d'impacter notre futur", regrette Victor.

Pas d'inscription au casier pour préserver leur avenir

Pour le procureur, des personnes ont été visées, mais aussi une institution. Cependant, au vu du profil de ces jeunes gens de bonne famille, qui n'avaient jamais eu à faire avec la justice auparavant, il requière trois mois de prison avec sursis et 70 h de travaux d'intérêt général.

Les avocats soulignent les témoignages vagues et l'absence de preuves formelles sur les faits qui leur sont reprochés, malgré les 1000 pages de procédure... Ils insistent sur le rôle mineur des trois prévenus, rappelant que cinq meneurs seront jugés en septembre par le tribunal pour enfants car ils étaient mineurs au moment des faits. Au final, les trois anciens brutions écopent seulement des 70 h de travaux d'intérêt général. Une peine non inscrite à leur casier pour leur permettre de servir leur pays dans le futur. "La meilleure façon d'effacer notre erreur", selon Tugdual.