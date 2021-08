Le Chambon-Feugerolles : des habitants rattrapent et frappent un chauffard qui venait de percuter des piétons

Un homme de 29 ans a été interpellé après avoir percuté quatre piétons sur le trottoir avec sa voiture, alors qu'il conduisait ivre dans la soirée du dimanche 8 août, rue Paul-Langevin, dans la cité de la Romière, au Chambon-Feugerolles (Loire).

Le chauffard a tenté de prendre la fuite mais des habitants du quartier l'ont rattrapé et pris à partie. Certains ont commencé à le molester avant que la police arrive.

Les forces de l'ordre ont arrêté le jeune homme qui a depuis été placé en garde à vue au commissariat de Firminy après un passage l'hôpital pour contrôles. Il est connu des services de police mais pas pour des délits routiers.

Les quatre piétons sont deux adolescents de 13 et 16 ans et une femme de 29 ans qui tenait son enfant d'un an dans les bras. Seule l'adolescente de 13 ans a été légèrement blessée à la jambe. Les secours l'ont emmené à l'hôpital de Nord de Saint-Étienne. Ils ont conduit la maman, son bébé et l'autre jeune fille, en état de choc à l'hôpital de Firminy.