Le champion de para-judo ardéchois Nathan Petit rejoint le dojo romanais

Nathan Petit, né à Romans-sur-Isère, foule le tatami de sa terre natale. Dernièrement licencié au club de Judo 83 de Toulon, le champion de para-judo a donc décidé de rejoindre le club de Romans pour la saison prochaine. Il y a là "comme un retour aux racines" se réjouit son père, Emmanuel Petit, enseignant au club de judo de Roiffieux en Ardèche mais qui l'était auparavant au club romanais.

Il brille sur les plus belles compétitions internationales

En 2018, l'athlète malvoyant décroche la médaille de bronze sur le championnat du monde de para-judo. Trois ans plus tard, il participe aux jeux paralympiques de Tokyo de 2021 en judo et termine à la 5ème place. Nathan connaît bien le club de Romans, il s'y est entrainé lorsqu'il était plus jeune. À cette époque, il n'est pas encore déficient visuel.

Le champion s'échauffe et enchaine les chutes sur le tatami romanais. © Radio France - Lucile Auconie

À l'âge de 15 ans, la vue de Nathan diminue, le diagnostic tombe, le judoka est atteint de la maladie de Stargardt. La maladie affecte sa rétine et engendre de grosses difficultés pour observer les détails. Le centre de sa vision est réduit mais l'Ardéchois s'adapte et développe d'autres sens essentiels à la pratique du judo, comme le toucher et l'ouïe.

Son handicap, il en a fait une force

Nathan explique : "le fait d'avoir fait du judo avant l'apparition de la maladie m'a permis d'avoir les bonnes sensations et les bonnes techniques. Il a fallu faire une adaptation. Au judo, je ressens beaucoup les sensations tactiles, quand on a moins la vue on doit avoir encore plus de sensations dans les mains. C'est sûre qu'un sport de balle, je pense que j'aurais dû arrêter alors que le judo, j'ai cette possibilité de pouvoir pratiquer."

Un exemple de détermination - Patrice Léger directeur technique du club

Pour le dojo romanais, l'arrivée de Nathan est une fierté. Le directeur technique Patrice Léger est ému : "c'est un sportif qui s'est donné beaucoup de mal pour arriver à ce niveau-là. C'est un exemple de détermination pour les jeunes du club. Nous sommes vraiment très heureux de l'avoir dans le groupe."

Le champion va devoir jongler entre Paris où il travaille et Romans. Il a déjà en tête deux grosses échéances : les championnats d'Europe de judo en septembre prochain et les championnats du monde en novembre 2022.

Le club du dojo romanais autour du champion de para-judo Nathan Petit. © Radio France - Lucile Auconie