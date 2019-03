Le champion du jeu "Les 12 coups de midi", Christian Quesada, mis en examen pour détention d'images pédopornographiques

L'ancien candidat et gagnant du jeu télévisé "Les 12 coups de midi" sur TF1 a été mis en examen et écroué mercredi pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", a indiqué le parquet de Bourg-en-Bresse à l'AFP confirmant une information de RTL.

Le grand champion des "12 coups de midi", Christian Quesada, a été mis en examen et écroué mercredi pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", a confirmé le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain) à l'AFP, après les révélations de RTL. Placé en garde à vue lundi, l'ex-candidat de l'émission de TF1, âgé de 54 ans, a reconnu les faits.

Plainte d'une jeune fille mineure

C’est une plainte déposée par une jeune fille mineure qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Elle avait expliqué avoir dialogué sur internet avec une autre personne se faisant passer pour un mineur. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a détaillé le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode, à l'AFP.

Le magistrat a également indiqué que "des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont été retrouvées" sur les ordinateurs de Christian Quesada. "Il se rend compte de gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", a précisé le procureur de la République.

Près de 200 participations et plus de 800.000 euros gagnés aux "12 coups de midi"

Christian Quesada est connu pour avoir participé près de 200 fois à l'émission "Les 12 coups de midi" et gagné plus de 800.000 euros (dont une partie en cadeaux) en 2016 et 2017.

Au RSA avant sa participation au jeu de TF1, ce père célibataire de deux enfants avait publié son autobiographie en 2017 pour raconter son parcours. Sa vie devait être également prochainement adaptée sur grand écran, selon plusieurs interviews données par l'intéressé à la presse.