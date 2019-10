Le changement d'heure augmente de 50% la mortalité des piétons

France

"À 3 trois heures, il sera deux heures", ça vous l'entendez à chaque changement d'heure d'hiver. En revanche, vous ignorez peut-être que cette marche arrière chronologique est la cause d'une augmentation de piétons tués sur les routes. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur et la délégation à la sécurité routière l'affirment : la mortalité augmente de 50% en raison de la baisse de la luminosité.

Plus d'accidents le matin et en fin de journée

Parmi les créneaux horaires plus accidentogènes que jamais : le 7h/9h (+18%) et le 17h/19h (+50%). "C'est une réalité, l'automne augmente les accidents de la route et plus particulièrement cette période du changement d'heure, de fin octobre jusqu'aux premières semaines de novembre. C'est principalement à cause du _manque de visibilité_, pas forcément de la concentration car les automobilistes sont aussi concentrés à 16h qu'à 17h même s'il y a les sorties d'écoles ou du travail qui font qu'ils sont pressés de rentrer", juge Marie-Christine Reichart directrice de l'association de prévention routière de la Marne.

Piétons, vélos, trottinettes : visibilité pour tous !

Justement, les trajets maison-école ou maison-travail qui sont deux vecteurs majeurs de cette augmentation car c'est là que l'éclairage naturel nuit à la visibilité. "Lorsque l'on passe à l'heure d'hiver, le nombre de trajets à la nuit tombante ou à la nuit tombée s’accroît. Il faut être conscient du phénomène et redoubler d'attention", affirme Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Il faut donc se rendre davantage visible, notamment sur les routes de campagne, "qu'on soit à pied, en vélo, en trottinette, électrique ou pas. On oublie les vêtements foncés, même s'ils tiennent chaud. _Il y a des gilets réfléchissants_, des autocollants à poser sur les sacs ou sur les vélos. Toutes ces choses simples peuvent vraiment sauver des vies, surtout quand le jour dure moins longtemps", conseille Marie-Christine Reichart.