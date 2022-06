Le chanteur américain R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

Le chanteur américain R. Kelly, star du R&B dans les années 1990, vient d'être condamné à 30 ans de prison ce mercredi par le tribunal fédéral de Brooklyn, neuf mois après avoir été reconnu coupable d'avoir dirigé pendant des années un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes. Dans leur dernier réquisitoire à l'automne dernier, les procureurs du tribunal fédéral de Brooklyn avaient réclamé au moins 25 années de réclusion criminelle en raison du "danger" que représenterait R. Kelly pour ses victimes et pour l'opinion publique.

Des faits survenus entre 1994 et 2018

Pour l'avocate Gloria Allred, qui représente trois des six plaignantes, le verdict contre R. Kelly doit servir d'exemple pour les célébrités qui se servent de leur "notoriété pour faire de leurs fans des proies". Le procès en août et septembre 2021 avait aussi levé le voile sur la question des crimes sexuels au sein de la communauté noire aux Etats-Unis. Pendant six semaines, le chanteur de 55 ans, mondialement connu pour son tube "I believe I can fly", avait été dépeint par l'accusation en "criminel, prédateur".

Neuf femmes et deux hommes l'avaient accusé d'avoir abusé d'eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogues forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. R. Kelly avait été reconnu coupable fin septembre de tous les faits lui étant reprochés, sur une période allant de 1994 à 2018, notamment d'extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé.