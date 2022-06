Le chanteur basco-landais David Olaïzola traité de "nazi" sur les réseaux sociaux, il porte plainte

Traité de "nazi" pour une chanson. David Olaïzola, chanteur basco-landais, fervent défenseur des traditions landaises, publie sur ses réseaux sociaux, le clip de sa chanson "La campagnaise", dans laquelle il défend les valeurs de la ruralité landaise. "Je l'ai appelé 'La campagnaise' en rapport avec 'La marseillaise' pour faire comprendre aux gens qui viennent dans nos campagnes qu'il y a quelques règles, une façon de vivre mais surtout pour leur souhaiter la bienvenue", explique David Olaïzola.

Un commentaire problématique

Mais en commentaire du clip publié sur un groupe Facebook, un homme écrit un seul mot : Nazi. "Je n'ai pas tout de suite compris, je me suis demandé ce qu'il se passait. Après, je lui ai répondu très cordialement. Je lui ai dis que je n'en resterai pas là. On ne peut pas traiter les gens de nazi aujourd'hui, par rapport à l'histoire du pays, de l'humanité. Ce n'est pas possible."

Nous avons maintenant, une politique qui arrive dans notre pays où les gens sont contre les chasseurs

Pour David Olaïzola, aucun doute, il s'agit d'un détracteur de ses chansons et des valeurs qu'elles prônent. "Nous avons maintenant, une politique qui arrive dans notre pays où les gens sont contre les chasseurs, contre les traditions. La chasse à la palombes ça va passer à la trappe. La course landaise ce sera la prochaine étape. C'est dans le viseur", s'inquiète le musicien. "Tout ça sera très malmené à partir de la semaine prochaine d'après moi." Autrement dit, après le deuxième tour des élections législatives.

Le chanteur confirme à France Bleu Gascogne, qu'il ira porter plainte ce jeudi contre cet homme. L'intéressé lui, n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.