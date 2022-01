Le chanteur Dave hospitalisé après une chute à son domicile

Le chanteur Dave est hospitalisé en région parisienne suite à une "lourde chute à son domicile" annonce ce jeudi l'attaché de presse de l'artiste âgé de 77 ans. On ne connait pas précisément les circonstances de l'accident domestique dont il a été victime ce mardi 25 janvier. Les conséquences elles sont sans appel pour l'interprète de "Vanina" ou "Du côté de chez Sawann" : "il est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines" confirme son entourage.

Un chanteur populaire amoureux du Vaucluse

Né aux Pays Bas mais adopté par la France dans les années 1970, Dave est tombé amoureux du Vaucluse il y a de nombreuses années. Il y possède une maison non loin de son ami et illustre voisin, le chanteur Renaud. Dave avait plusieurs concerts prévus en février et en mars dans le Nord de la France.