Le chantier du McDonald's de Carbonne devant le tribunal administratif de Toulouse ce jeudi

Le McDonald's de Carbonne ouvrira-t-il comme prévu en décembre dans la zone commerciale située au nord de la ville? Les travaux ont commencé depuis plus de trois semaines (le 11 septembre) mais il est menacé. Un collectif d'opposants, voisins du chantier, a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif. L'audience doit avoir lieu ce jeudi 11h à Toulouse.

ⓘ Publicité

Parmi les opposants, quatre familles et un cabinet d'expert-comptable, il y a Laurence Estèbe. Elle vit et travaille en face du futur McDo. Et elle craint que son quotidien soit perturbé par l'arrivée du fast-food. "C'est tout un tas de nuisances de diverses natures. Mon jardin donne sur une partie du parking et donc le circuit du drive passe à ras des habitations. Après il y a les nuisances olfactives parce que généralement ça sent l'odeur de friture. Et puis McDo, c'est un type de restauration qui fonctionne sept jours sur sept, avec une amplitude horaire maximale. Il y a aussi les nuisances visuelles, notamment les enseignes lumineuses. Vu que, quand même, on a les maisons contre le chantier. C'est pas négligeable. Donc il faut être clair, on ne voit pas comment cette installation ne va pas se traduire par une dégradation significative de notre qualité de vie quotidienne."

Un permis de construire conforme

Denis Turrel est maire de Carbonne depuis 2020. Il était contre la venue de McDonald's sur sa commune. Le conseil municipal s'est aussi prononcé contre. Mais le maire explique ne rien pouvoir faire... Il a rencontré deux fois les opposants pour leur expliquer. "Il y a sur cette zone un Carrefour, un Weldom, un Picard, un Centrakor et il restait une parcelle qui n'avait pas encore été vendue par un privé. McDo a déposé son permis. Ce permis a été instruit par un service d'instruction du droit des sols qui m'a fait le retour avant que je signe, me disant que le permis était conforme à notre PLU. Et sur cette base-là, j'ai appliqué la signature de la mairie car si je ne le signais pas, McDo pouvait m'attaquer avec des pénalités relativement importantes pour le budget communal si le permis n'était pas signé pour des raisons qui n'étaient pas bonnes. C'est ce que nous faisons pour tous les permis de construire."

Le référé n'est pas suspensif. C'est la décison attendue sous 48 heures normalement qui dira oui ou non si la construction doit être suspendue. Après, sur le fond du dossier, une audience doit avoir lieu dans les semaines voire les mois à venir pour trancher l'installation d'un McDonald's à Carbonne.