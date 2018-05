Chambéry, France

Le chasseur qui tué quatre ânes à Arith, dans les Bauges en septembre 2017 était jugé ce jeudi matin au tribunal de Chambéry pour "sévice grave et acte de cruauté sur animal apprivoisé et chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion des modalités cynégétique". Le jugement est mis en délibéré au 28 juin. Ressortissant suisse, le chasseur portugais ne pourra cependant pas être emprisonné.

Audience chargée en émotion ce jeudi matin

Emotion quand l’avocate de Sandrine Lassaille, la propriétaire des ânes explique que sa cliente est encore détruite moralement par le massacre que ses animaux ont subi. Beaucoup d’émotion aussi quand elle décrit le carnage « l’âne Moustique touché en plein cœur et à la tête, le cartilage retrouvé sur plusieurs mètres autour de sa carcasse. Ou encore Fanfan et Ulule pétrifiés, agonisants, mortellement blessés aux pattes ». Dans la salle d’audience, au moment de cette description détaillée, une personne fait un malaise. A l’audience, les différentes parties civiles l’ont répété plusieurs fois, les ânes n’ont pas fuit au premier coup de feu, comme l’aurait fait un animal sauvage, ils sont restés pétrifiés « se laissant assassiné » souligne même maître Ariane Kabsch.

Pas d’explication à cet acte du chasseur

Le chasseur, José Rodrigues Da Costa affirme que quand il a tiré à 11 reprises sur les ânes, il pensait voir des biches. Il dit aussi « j’étais fatigué et la veille, je mettais disputé avec ma copine ». Il ajoute « qu’il ne voulait pas faire de mal à ces ânes ». Et après plus de deux heures d’audience, il finira par présenter des excuses, pour la première fois depuis le début de cette affaire. Son avocate, maître Vanessa Vichi, plaide « une inconscience, un accident de chasse »

Le procureur demande un mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, une amende de 5 000 euros ainsi que l'interdiction de détenir une arme et de pratiquer la chasse pendant cinq ans pour cet homme de 38 ans.