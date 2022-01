Le chasseur disparu a été retrouvé mort dans les marais de La Cambe dans le Calvados

Le corps du chasseur porté disparu depuis lundi soir dans les marais de La Cambe a été retrouvé ce mercredi par les gendarmes de Bayeux. La victime âgée de 39 ans a été découverte a proximité de son gabion où sa barque a été retrouvé vide par les secours.

Des recherches menées depuis lundi soir

Depuis lundi soir et l'alerte lancée par un autre chasseur, les plongeurs de Caen et les gendarmes de Bayeux ont fouillé les marais de la Cambe en paddle et en canoë. Des recherches appuyées par un drone dans un secteur difficile d'accès témoigne le maire de La Cambe. A cette saison, les marais sont de vrais marécages et la rivière qu'est censée avoir traversé le chasseur peut atteindre jusqu'à quatre ou cinq mètres de profondeur.

Un chasseur confirmé

Le chasseur connaissait bien le secteur. Sa famille était originaire de La Cambe où il chasse au gabion depuis cinq ans. C'est justement en revenant de son gabion qu'il aurait chuté de sa barque et serait tombé à l'eau.

Un autre chasseur présent dans les marais à ce moment-là l'a entendu crié et a donné l'alerte.