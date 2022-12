Le château de la Rochepot confisqué par l'Etat

Le château de la Rochepot (Côte-d'Or) est confisqué par l'Etat ! C'est la décision ce matin du tribunal de Nancy qui vient de rendre son jugement dans cette vaste affaire de blanchiment d'argent

Dmitri Malinovsky, le propriétaire ukrainien est condamné à 4 ans et demi de prison et 100.000 euros d'amende. Pas de mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Pour l'instant, il reste libre, mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Côte-d'Or, Yonne, Nièvre et Saône-et Loire

La circonstance de la bande organisée pour les faits de blanchiment n'est établie pour aucune des personnes poursuivies.

Sa compagne, son ex-épouse, son gestionnaire écopent de peines qui vont de 2 ans de prison avec sursis a 6 mois de prison avec sursis et d'amendes.

La société Dreymoor, entreprise de courtage d'engrais qui assure avoir été escroquée de 13 millions d'euros, est déboutée. "Le Tribunal n’a pas retenu que les faits avaient un lien suffisamment établi avec l’escroquerie" regrette Maitre Charlotte Plantin qui défend les intérêts de cette société. "C'est une décision que nous ne comprenons pas."

Que va devenir le château ?

Le château de la Rochepot est donc maintenant officiellement propriété de l'Etat. "Mais l'Etat ne va pas se précipiter pour le revendre" analyse Maitre Jean-Philippe Morel. "Un appel ne remettra pas en cause immédiatement cette confiscation, puisqu'il y a l'exécution provisoire du jugement. Mais cette décision peut être contestée par une autre voie de recours."

On attend donc de connaitre la position de Dmitri Malinovsky et ses associées. "On est tous impatients de voir ce château reprendre vie" souligne Maitre Jean-Philippe Morel, "en l'état actuel il est fermé et se dégrade, mais n'oublions pas que cette bâtisse est millénaire et qu'elle en a vu d'autres."