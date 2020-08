Le château de Toulouse-Lautrec au cœur d’une querelle d’héritage

Deux personnes seront jugées dans quelques mois pour abus de confiance et escroquerie. Un couple accusé d’avoir abusé la descendante de Toulouse-Lautrec pour mettre la main sur le château où il passait ses vacances.

120 ans après sa mort (en septembre 1901) on se déchire autour d'une partie de l'héritage de Toulouse-Lautrec. La demeure familiale du peintre albigeois, le château du Bosc, situé à Camjac (près de Naucelle) en Aveyron, est au cœur d'une affaire qui sera jugée en juin 2021.

Le parquet de Rodez, après plus de 3 ans d'enquête et deux mises en examen, vient d'audiencier ce procès. Les deux propriétaires actuels seront jugés pour faux, abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie.

Une descendante nonagénaire

Le château appartenait jusqu'en 2016 à une vieille dame, seule descendante directe du peintre. Ce château médiéval en pierre claire de trois étages avec tourelles est magnifique. Mais c'est donc surtout le château d'un des peintres les plus connus du XIXe siècle. C’est là où Toulouse-Lautrec passait certaines de ses vacances. Jusqu'en 2016, il appartient à une vieille dame, Nicole Berangère Tapie de Céleyran, décédée à 91 ans. Quelques temps avant sa mort, elle rencontre un couple avec qui elle se lie. Et à ce stade, il y a deux versions de l'histoire.

Deux versions qui s'affrontent

La première, c'est celle des héritiers de la vielle dame qui racontent comment en quelques années les testaments ont été changés, comment le couple a pris la main sur l'ensemble du patrimoine et écarté la nonagénaire de sa famille. L'autre version, c'est évidemment celle des nouveaux propriétaires qui, eux expliquent que justement la descendante du peintre cherchait depuis longtemps des repreneurs qui feraient vivre ce patrimoine exceptionnel en lançant des travaux, en augmentant les visites par exemple.

Maître Elian Gaudy est l’avocat des nouveaux propriétaires. Et selon lui, tout a été fait dans les règles. "Tout a a été fait dans la plus grande transparence. Avec des notaires. Avec la DRAC aussi, qui a été contactée pour mettre des structures qui devaient l'être".

Les avocats des deux parties sont en revanche d'accord sur une chose. Le fait que ce château appartenait à Toulouse-Lautrec rend l'histoire plus complexe.