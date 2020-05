Le chauffard arrêté sans permis relaxé par le tribunal correctionnel de Nîmes

C'est une question d'analyse juridique complexe qui a conduit à la relaxe du prévenu qui avait été demandée par son avocat, maître Isabelle Mimran. Le tribunal correctionnel a considéré que la suspension de permis prononcée après l'accident qui avait fait 4 morts en novembre 2017 avait pris fin . "Ce n'est pas l'avis du parquet qui a fait appel de cette décision. Pour nous ce n'est pas le cas car l'intéressé n'a pas rempli les obligations médico-administratives nécessaires" a indiqué ce mardi en début de soirée le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel.

Responsable d'un accident qui avait fait 4 morts en 2017

Pour mémoire, l'homme âgé de 27 ans, avait été interpellé dimanche soir à Bezouce alors qu'il rendait visite à sa nouvelle compagne. Le 5 novembre 2017, sur le périphérique de Nîmes, au volant de sa puissante BMW, il avait été à l'origine d'un effroyable accident alors qu'il roulait trop vite et en ayant consommé de la drogue. Le choc, d'une violence inouïe, avait coûté la vie à son épouse de 24 ans et à ses deux enfants de 6 et 18 mois. Déjà à l'époque, il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire alors que le parquet avait requis son placement en détention.