Le chauffard de Béziers mis en examen pour assassinat après la mort d'une femme de 49 ans

L'automobiliste très fortement alcoolisé soupçonné d'avoir renversé et tué une femme de 49 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Béziers a été mis en examen pour assassinat, conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Il aurait foncé volontairement sur la victime.

L'homme qui a renversé et tué une femme le week-end dernier à Béziers a été mis en examen pour assassinat hier et incarcéré. Cette mère de famille de 49 ans originaire de Provence avait été fauchée par la voiture alors qu'elle se trouvait sur le parking du restaurant où elle venait de fêter l'anniversaire d'un ami. Le conducteur avait pris la fuite avant d'être retrouvé avec son passager dans la voiture qui avait fini sa course dans le fossé.

Le chauffard ne connaissait pas sa victime, mais la justice a malgré tout reconnu le côté intentionnel compte tenu du contexte de la soirée. Selon les premiers témoignages, le conducteur et la femme tuée n'avaient aucun lien entre eux, ils ne se seraient même pas parlé durant la soirée passée à priori dans le même restaurant. Mais une dispute a bien éclaté avec un autre groupe, et le chauffard aurait proféré des propos menaçants avant d'aller récupérer sa voiture et de revenir en trombe sur le parking. Certains témoins affirment même qu'il aurait donné un violent coup de volant non pas pour éviter sa victime mais bien pour la percuter. Pour la justice, il y a donc bien une intention criminelle. À cela s'ajoute la consommation d'alcool, trois bouteilles de vodka à deux pendant la soirée sans compter les joints qu'il a reconnu avoir fumés.

Cet homme de 46 ans et son passager de 29 ans ont expliqué qu'ils ne se souvenaient de rien, le conducteur a pris conscience de la gravité de son acte après avoir dessoûlé, "une grosse bêtise" dit-il. Le conducteur, déjà connu de la justice pour des conduites sous l'emprise de l'alcool, et des violences, (13 condamnations sur son casier judiciaire) a donc été mis en examen pour assassinat, délit de fuite et conduite en état alcoolique en récidive légale. Il a été placé en détention provisoire. Le passager lui aussi connu pour des délits routiers a été mis en examen pour complicité de délit de fuite et laissé en liberté sous contrôle judiciaire.