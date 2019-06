Enfants fauchés à Lorient : le chauffard interpellé et placé en garde à vue après dix jours de fuite

Lorient, France

Après dix jours de fuite, le principal suspect dans l'accident mortel de Lorient a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi matin. Une information confirmée par la procureure de Lorient. Le jeune homme de 20 ans, Killian, était recherché depuis le dimanche 9 juin. Il est accusé d'avoir fauché deux enfants. Le plus grand est mort sur le coup, le plus jeune a été grièvement blessé et est toujours hospitalisé dans un état critique.

Un enfant tué et un autre blessé

Le 9 juin dernier, à Lorient, deux enfants sont violemment percutés par une voiture. Le plus grand, âgé de 9 ans, meurt sur le coup. Le plus petit, 7 ans, est grièvement blessé. Il est toujours hospitalisé à Brest.

Sa passagère est en détention depuis la semaine dernière

Sa passagère, elle, est en détention depuis la fin de la semaine dernière. Elle a été arrêtée et placée en garde à vue mercredi après s’être rendue elle-même dans une maison, également à Caudan. Elle encourt 7 ans de prison notamment pour non-assistance à personne mineure en danger.

Lui risque jusqu'à 10 ans de prison.