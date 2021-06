Le chauffard de Saint-Jean-de-Luz dormira en prison

L'automobiliste qui a blessé deux jeunes femmes dans la nuit du samedi 26 au à dimanche 27 juin, en plein centre ville de Saint-Jean-de-Luz est poursuivi pour "violence avec arme". L'homme âgé de 45 ans a été présenté devant le parquet de Bayonne ce lundi et placé en détention provisoire en attendant son jugement au mois d'août. Les faits ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux ils montrent que le bilan aurait pu être plus lourd.

Il prend peur et fonce dans la foule

Les faits se sont produits durant le week-end de la St Jean. Les traditionnelles fêtes de la ville étaient annulées cette année pour respecter les mesures de prévention sanitaire. Il n'empêche, une grande partie de la jeunesse locale, avait décidé de célébrer des "non-fêtes" et les rues centrales étaient noires de monde. Il est presque une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, et une voiture se retrouve au beau milieu de la rue de la République, une voie semi-piétonne en plein centre. Le conducteur, un habitant d'Ascain, vient de récupérer sa compagne qui travaille dans un commerce. Mais il panique devant la foule, recule brutalement et ensuite accélère pour prendre la fuite.

Deux jeunes femmes de 19 et 21 ans sont blessées, l'une souffre d'une fracture de la hanche, l'autre est plus légèrement touchée. Le chauffard a été interpellé rapidement par les policier et placé en garde a vue. Il explique avoir pris peur. Présenté devant le parquet de Bayonne, il est poursuivi pour violence avec arme et a été placé en détention provisoire, comme l'avait demandé la procureure de la République Amélie Djaoudo, notamment pour ses antécédents. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel le 19 aout prochain.