Lons-le-Saunier, France

Dans le Jura, après la mise en examen, ce mardi, du chauffard qui a percuté et gravement blessé un gendarme dimanche 14 janvier, un serveur de Lons-le-Saunier est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et pour avoir servi de l'alcool à une personne en état d'ivresse manifeste.

Selon les enquêteurs, le conducteur, un maçon de 44 ans, s'est arrêté dans trois bars différents ce dimanche après-midi. Dans le premier, il n'a bu qu'un café, et dans le deuxième, il a consommé beaucoup d'alcool. Néanmoins, son état d'ivresse n'était pas évident à déceler à ce moment-là. En revanche, dans le dernier bistrot, situé à Lons-le-Saunier, l'ivresse était manifeste ont estimé les enquêteurs.

Le devoir du bistrotier était d'intervenir

Le serveur, et compagnon de la gérante du bar, est donc poursuivi pour non assistance à personne en danger et pour avoir servi de l'alcool à une personne manifestement en état d'ivresse. Pour le procureur de Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon, le devoir du débitant était d'intervenir pour empêcher l'homme de repartir, en lui confisquant ses clefs ou en appelant des proches.

Un taux d'alcoolémie de 3,35 grammes

Interpellé à son domicile et placé en garde à vue dimanche, le conducteur a été mis en examen ce mardi pour "tentative d'homicide volontaire sur un agent dépositaire de l'autorité publique", "refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite en état d'ivresse". Il a été placé en détention provisoire. Le chauffard avait un taux d'alcoolémie de 3,35 grammes d'alcool par litre de sang au moment des faits. Il prétend qu'il n'a pas vu le militaire.