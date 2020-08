Le chauffard qui a foncé sur des policiers à Montpellier reste en prison

Le conducteur de scooter qui a foncé sur des policiers à Montpellier samedi matin reste en prison. Le jeune homme de 25 ans ne s'était pas arrêté lors d'un contrôle alors qu'il roulait à 103 km/h au lieu de 50, il disposait bien d'un permis de conduire voiture mais pas du permis spécial pour les scooters de plus de 550 cm3 , il n'avait pas non plus d'assurance. Dans l'accident, trois policiers ont été blessés dont un gravement.

Le jeune homme comparaissait ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Montpellier selon la procédure de comparution immédiate. Mais il a demandé un délai pour préparer sa défense, délai qui lui a été accordé, son procès aura lieu le 28 août prochain.

Nous en avons assez d'aller dans les hôpitaux, nous en avons assez d'aller parfois dans les cimetières.

Les juges ont cependant dû statuer sur son maintien en prison ou pas. Le débat a été long, notamment pour savoir si le jeune homme a foncé délibérément sur les forces de l'ordre, ou s'il a seulement tenté de prendre la fuite et renversé les policiers de manière accidentelle. Certains policiers témoins ont eux-même témoigné dans le sens de l'accident.

La justice a finalement décidé de maintenir le jeune homme en détention jusqu'à son procès.

Une décision juste pour David Leyraud, secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance Occitanie "le tribunal a pris acte de la gravité des faits, un de mes collègues est toujours à l'hôpital, avec la rate explosée, et un déambulateur au pied de son lit. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui que des policiers qui ne font que leur métier à pied soient victimes d'individus qui n'hésitent pas à les percuter. Nous en avons assez d'aller dans les hôpitaux, nous en avons assez d'aller parfois dans les cimetières"