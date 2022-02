Le chauffard qui a renversé une voiture de police à Ascain, présenté devant la justice

Il est âgé de 46 ans, domicilié à Ciboure et bien connu de la justice. Un homme arrêté mercredi matin, a été déféré devant le parquet de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ce jeudi 23 février 2022. Il a reconnu être à l'origine de la course poursuite et de l'accident d'Ascain le samedi 19 février. L'individu sera jugé demain jeudi devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Il est poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite et non assistance à personne en danger.

Un policier blessé dans le choc

Les faits remontent à samedi dernier vers 21h. Le conducteur d'un 4X4 refuse de se soumettre à un contrôle des forces de l'ordre mis en place par les policiers luziens. Il prend alors la fuite à grande vitesse en direction d'Ascain. Pris au piège dans une impasse, il percute alors la voiture de police dans laquelle se trouvent trois fonctionnaires. Le véhicule se retrouve sur le flanc et le conducteur est légèrement blessé à une jambe. Le chauffard parvient à prendre la fuite. Il sera rapidement retrouvé et identifié.

Un individu bien connu de la Justice

Avant sa présentation devant le tribunal, l'homme a été placé en détention provisoire. Il est déjà bien connu de la justice puisque son casier judiciaire porte mention de douze condamnations dont une en mars 2021 pour conduite en état alcoolique. Il a été aussi condamné pour trafic de stupéfiants et vol avec arme. Dans le passé, il a également été traduit à deux reprises devant une cour d'assises pour des faits criminels.