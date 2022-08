C'est une affaire qui va sans doute faire grincer des dents du côté du tribunal de Montpellier. Le chauffard de 35 ans, qui avait renversé et tué un petit garçon de 9 ans il y a un an à Montpellier, a été arrêté ce jeudi matin à l'aéroport de Marseille alors qu'il tentait de fuir vers le Maroc.

Le chauffard qui a tué le petit Adam il y a un an à Montpellier arrêté alors qu'il tentait de fuire au Maroc

L'homme a été interpellé par la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Marseille

Le chauffard de 35 ans qui avait renversé et tué un petit garçon de 9 ans, il y a un an, sur l'avenue de Monsieur-Teste à Montpellier, a été arrêté ce jeudi matin par la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Marseille alors qu'il tentait de prendre un avion, direction le Maroc.

Il venait tout juste d'être remis en liberté. Non pas parce que son avocat en avait fait la demande, mais par suite d'un oubli judiciaire.

Un drame qui avait ému tout un quartier

Le drame du 21 août 2021 est resté dans beaucoup de mémoires. En raison de la mort d'Adam, 9 ans. Mais sa mère et sa petite soeur, âgée elle de 8 ans, avaient aussi été grièvement blessées dans l'accident.

Deux mois après l'accident, une marche blanche avait été organisée, en hommage au petit garçon.

L'homme, dont la voiture avait fauché la famille avant de finir sa course contre un mur, sur l'avenue de Monsieur-Teste à Montpellier, conduisait à ce moment-là avec un taux de 0,90 g d'alcool dans le sang.

Il avait donc été incarcéré et mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés par trois circonstances.

Mais lundi dernier, il est sorti de prison. La date de son procès n'ayant toujours pas été fixée, il a été automatiquement remis en liberté, avec obligation de pointer au commissariat de Béziers.

Mardi, il ne s'y est pas présenté. Ce jeudi matin, la police de l'air et des frontières l'a interpellé à l'aéroport de Marseille alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire pour le Maroc.

Le juge de la liberté et des détentions a révoqué ce jeudi soir son contrôle judiciaire.

L'homme a de nouveau été incarcéré.