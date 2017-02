Le chauffard qui a tué un piéton à Pau samedi, a avoué

Apres avoir longtemps nié les faits, cet homme de 37 ans, qui vit à Pau, a fini par passer aux aveux, après avoir été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été écroué ce mercredi soir.

Le chauffard qui a tué un piéton samedi dans le quartier Saragosse est passé aux aveux. Ce mercredi en fin d'après midi, il a reconnu que c'est bien lui qui a renversé cet homme de 73 ans. Ce homme qui vit à Pau, âgé de 37 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et écroué.

Des aveux in extremis

C'est devant la juge d'instruction, après sa garde à vue, qu'il a reconnu les faits. Après avoir passé 48 heures, à nier les évidences devant les enquêteurs. Il a donné beaucoup d'explications jusqu’à inventer le vol de sa voiture, pourtant retrouvée par la police sur le parking de sa résidence. Et puis il a donc lâcher prise. Il a doublé le bus à vive allure. Trop vite pour voir le retraité sur le passage piéton. Il l'a percuté et il a tout de suite pris la fuite, par peur, par panique. Les policiers de la brigade accident, avec des bouts de témoignages de passants (il roulait à tombeau ouvert), et grâce à des images de vidéo surveillance, ont reconstitué à peu près sa fuite, et ils ont repéré son quartier, près de l’hôpital. Ils ont patrouillé et repéré son "scénic" gris cabossé sur le parking d'une résidence.

Mis en examen et écroué

Devant le juge des libertés et de la détention ce mercredi soir, il a expliqué qu'il n'aurait pas pu garder ça pour lui. Par rapport "à la famille du monsieur" et par rapport à sa fille. Il travaille, malgré un parcours de délinquances routières répétées : conduite sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, sans permis, et refus d’obtempérer... Déjà.

Son avocat a dors et déjà annoncé son intention de faire appel de la détention de son client.