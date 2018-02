Limoges, France

L'accident avait provoqué une vive émotion à Limoges et en particulier au Lycée Turgot puisque c'est un enseignant de l'établissement âgé de 58 ans qui avait été tué le 9 octobre 2015 alors qu'il circulait en moto à Couzeix. La victime avait été renversée par un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite.

Un conducteur qui a été retrouvé le jour même du drame et qui comparaissait donc ce mardi devant le tribunal correctionnel de Limoges pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger. Des circonstances aggravantes ont été retenues car le prévenu âgé alors de 24 ans conduisait sous l'emprise du cannabis et il avait par ailleurs pris la fuite laissant la victime dans un fossé.

Le tribunal l'a donc condamné à 5 années de prison dont 42 mois avec sursis et une interdiction de repasser son permis pendant 5 ans. Une peine moins sévère que le réquisitoire. Le procureur réclamait deux ans de prison ferme. Le prévenu ayant déjà effectué plus de 4 mois en détention provisoire n'est donc pas retourné en prison. Il a la possibilité de faire appel.