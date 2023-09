"Le chauffard risque dix ans de prison, mais nous, la famille, on a pris perpétuité"

Cela fait plus de quatre ans qu'elle attend ce procès. "51 mois exactement". Raphaëlle Padiolleau sera au tribunal correctionnel de Poitiers ce jeudi après-midi. Elle assistera à l'audience où l'on jugera celui qui a provoqué la mort de sa fille. "Tout sauf un accident" pour cette mère qui veut que "justice soit faite".

Le prévenu sera jugé pour homicide involontaire, l'instruction ayant été menée avant la création du nouveau délit d'homicide routier. Un changement de qualification qui est "énorme" pour cette maman. "À chaque fois que je reprends le dossier pénal et que je vois ce mot involontaire, c'est terrible. Involontaire, oui, quand on parle du soleil qui brille dans le rétro ou d'une plaque de verglas. Pas quand on boit, qu'on prend de l'alcool et qu'on roule vite, délibérément. Là, on sait qu'on peut provoquer un accident et la mort".

