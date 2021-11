Le chauffeur d'un car Rémi en garde à vue après avoir renversé une octogénaire à Orléans

Le conducteur d'un car du réseau Rémi a été placé en garde à vue ce mercredi 17 novembre, dans l'après-midi. L'homme, âgé de 57 ans, est entendu par la police à Orléans, après un accident qui s'est produit au sud du pont Joffre, sur l'avenue Roger Secrétain, un peu avant 7h30, au niveau de l'incubateur numérique Lab'O.

Le car, affrété par la société Transdev et circulant sur la ligne 8 du réseau régional de transports Rémi, avait renversé une femme de 82 ans. Transportée à l'hôpital d'Orléans, celle-ci souffre d'une fracture ouverte au pied droit. Le chauffeur conduisait depuis un an au sein de l'entreprise. Et selon les premières analyses toxicologiques effectuées après l'accident, il était positif au cannabis.

Une quinzaine d'élèves se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident, celui-ci assure régulièrement le transport scolaire sur la ligne Orléans - Saint Laurent Nouan dans le Loir-et-Cher. Aucun des passagers n'avait été blessé.