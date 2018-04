Rennes, France

Le 12 octobre 2011, en fin d'après-midi, un TER Rennes-Saint-Malo percute un camion au passage à niveau PN 11 de Saint-Médard au nord de Rennes. Le choc est violent et le bilan est lourd : trois morts et 45 blessés. Il aura fallu attendre six ans et demi avant que ce drame ne soit jugé. Trois prévenus sont dans le box : le chauffeur du camion et deux personnes morales, la SNCF Mobilités et la SNCF réseau. Le procès se poursuit jusqu'à vendredi devant le Tribunal Correctionnel de Rennes.

Le chauffeur du camion auditionné au 2ème jour du procès

Mardi, lors de la 2ème journée du procès de la catastrophe de Saint-Médard-sur-Ille, l'audience a commencé par l'interrogatoire du chauffeur-poids lourd. Fabien Chauvet, âgé de 41 ans, est mis en examen pour homicide involontaire. A la barre, il n'a pas esquivé ses responsabilités.

Compte-rendu d'audience au 2ème jour du procès de la catastrophe de Saint-Médard-sur-Ille Copier

Fabien Chauvet conducteur du camion, lit une lettre en ouverture du 2ème jour du #procèsTER : "jusqu'a la fin de mes jours je porterai la responsabilité de vos vies brisées et volées " — FB Armorique (@bleuarmorique) April 17, 2018

#procesTER Saint-Medard "je reconnais l'ensemble des faits qui me st reprochés mais je n'ai pas entendu le signal sonore ni vu les barrières s'abaisser " Fabien Chaudet conducteur du camion. — FB Armorique (@bleuarmorique) April 17, 2018

#procesTER Fabien Chauvet "j'avais la vitesse adaptée quand j'ai franchi le passage à niveau " — FB Armorique (@bleuarmorique) April 17, 2018

#ProcesTER#Rennes un degré d'inattention très élevé du chauffeur au passage à niveau selon les experts. "Pourquoi ?" demande la présidente "ca fait 7 ans que j'essaie de répondre a cette question" Fabien Chauvet — FB Armorique (@bleuarmorique) April 17, 2018

Des experts judiciaires ont mené un véritable travail de fourmi pour détailler le contexte et les circonstances de l'accident. Ils témoignaient mardi à la barre du tribunal correctionnel de Rennes