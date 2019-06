Le chauffeur du car oublie de récupérer les écoliers de Dugny

Dugny, France

La sortie scolaire s'est mal terminée. D'après nos confrères du journal Le Parisien, des élèves de CE1 de Dugny, sont allés visiter, ce vendredi 14 mai, le parc Terre de Singes de Lumigny-Nesles-Ormeaux, en Seine-et-Marne, à l'autre bout du département. Mais le chauffeur du car qui les a déposés le matin, n'est jamais venu les récupérer comme prévu, en fin d'après-midi.

Un aller sans retour

"À 17 heures, la société de transport nous a appelé pour nous dire qu'elle n'avait pas de chauffeur pour venir récupérer les enfants", raconte Séverine Levé, la première adjointe au maire de Dugny, encore très remontée. C'est alors le parcours de combattant pour trouver un car pour aller chercher les écoliers : "On a appelé plein de communes voisines pour trouver un car, on a même appelé l'armée parce qu'à Dugny, il y a une garde républicaine", précise l'élue. En vain.

Finalement, c'est la ville de Garges-lès-Gonesses dans le Val d'Oise qui prête un car à la mairie de Dugny mais sans chauffeur. "C'est un agent municipal qui a le permis adapté pour conduire ce genre de véhicule qui a pris le volant", explique Séverine Levé. Les 27 élèves de l'école Jean Jaurès sont rentrés chez eux en début de soirée.

Des sociétés de transports débordées

D'après la première adjointe, les sociétés de transports sont de plus en de plus débordées et en ce moment, avec la Coupe du monde féminine de football, le salon aéronautique du Bourget (commune voisine) qui démarre lundi, la situation est critique. Séverine Levé s'inquiète pour l'avenir, alors que sa ville doit accueillir le village médias des JO de Paris 2024 (24 000 journalistes)."Comment va-t-on répondre à ce genre d'événement alors qu'on ne peut pas répondre au transport du quotidien ?", s'interroge-t-elle.