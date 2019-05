Le chauffeur qui a tué une collégienne à Cabourg condamné à 18 mois de prison avec sursis

Cabourg, France

L'accident tragique avait suscité beaucoup d'émoi. Le 23 avril 2018, à l'heure de monter dans le bus pour aller en classe, une collégienne est percutée par un camion. L'adolescente de 15 ans n'a pas regardé la route et ne traverse pas sur un passage piéton. Grièvement blessée, la jeune fille décède quelques jours plus tard à l'hôpital.

Jugé en février dernier, le chauffeur de poids lourd âgé de 52 ans a été condamné ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Caen. La justice le reconnait coupable d'homicide involontaire. Le camion roulait trop vite : 20 km/h de plus que la vitesse autorisée. Le quinquagénaire écope de 18 mois de prison avec sursis et d'amendes. Son permis de conduire est annulé avec interdiction de le repasser dans un délai de 12 mois. La compagnie d'assurance, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et les parties civiles devront aussi être indemnisées.