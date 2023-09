Le Chautay : l'ancienne maire condamnée

Laurie Allasoeur était poursuivie pour le vol de différents objets appartenant à la mairie, après sa défaite aux élections municipales en 2020, notamment des tampons administratifs et un ordinateur. Chantal Bernard, la nouvelle maire du Chautay, n'a pas caché son embarras et même son inquiétude à la barre : " Il n'y a aucun dialogue possible avec Mme Allasoeur. Elle ne m'ouvre pas sa porte et lâche même les chiens quand je me présente à la barrière de sa maison." L'édile voudrait bien récupérer l'ordinateur portable de la commune mais aussi le tampon de la mairie avec la marianne, n'osant pas imaginé l'usage illicite qui pourrait en être fait. " Nous sommes une petite commune et on n'a pas les moyens de racheter un nouvel ordinateur " explique l'élue. D'autant que la mairie à été condamnée aux prud'hommes et devant le tribunal administratif : plusieurs dizaines de milliers d'euros pour indemniser deux agens municipaux, victimes du comportement de l'ancienne maire. La prévenue, madame Allasoeur ne s'est pas présentée à l'audience pour se défendre. Dans ses auditions par les gendarmes, elle affirme avoir jeté l'ordinateur portable à la déchetterie. Les tampons administratifs, elle les avait rapportés chez elle pour pouvoir travailler les dossiers pendant le covid et ne les retrouverait plus. "Qu'elle rende ce qu'elle a pris, c'est tout ce qu'on veut " plaide la nouvelle maire qui a également constaté la disparition d'un barnum de la commune.

ⓘ Publicité