Le chef d'entreprise nantais venu incendier les locaux de son concurrent en Haute-Garonne est condamné

Le chef d'entreprise nantais accusé d'avoir mis le feu aux locaux de son concurrent à Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne) en septembre 2018 a été condamné à 5 ans de prison dont 4 avec sursis et 1 an ferme sous bracelet électronique.

Le procès du chef d'entreprise nantais accusé d'avoir mis le feu à l'entrepôt d'un de ses concurrents à Toulouse en septembre 2018 s'est déroulé ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de la ville rose.

Cet homme de 67 ans est condamné à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis et un an ferme sous bracelet électronique.

Il n'a pas encore décidé si il ferait appel ou non.

Le chef d'entreprise reconnait les faits

Questionné sur les faits, le chef d'entreprise est prolixe en détail "j'ai utilisé trois-quatre bidons par foyer, on arrive à douze bidons d'alcool, il ne restait plus qu'à allumer et à partir mais il y a eu une grosse explosion et ça je ne l'explique pas".

Devant auditoire rarement habitué à entendre un mis en cause tout avouer en bloc, l'incendiaire presque septuagénaire développe :

Je pensais que ça provoquerait des incendies locaux qui s'éteindraient naturellement, quand j'ai vu les proportions que ça prenait j'ai eu peur.

Il reconnaît avoir visé la SARL Biotrade l'une des quatre entreprises, concurrente directe de sa propre société, FB Procédés qui commercialise des matériels innovants d'épuration d'eau et avec laquelle il était en litige.

"Des millions d'euros de dégâts"

La présidente du tribunal correctionnel fait remarquer que : "il y a des millions d'euros de dégâts et des personnes sans travail". Le prévenu répond penaud : "je suis désolé des proportions que ça a pris, je m'en veux énormément" et il tente une explication : "j'étais très fatigué, une fatigue physique et mentale, à la veille de la retraite, en pleine session de mon entreprise, j'étais au bord du burn-out".

Les réquisitions du parquet ont presque été suivies à la lettre puisqu'il demandait cinq ans de prison dont deux ferme.