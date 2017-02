Le meilleur cuisinier du monde Claus Meyer attendu au pied de la citadelle de Blaye en 2018

2018 devrait être une grande année pour Blaye, avec l'ouverture d'un musée de l'Estuaire (en lien avec le musée de la mer de Bordeaux, financé également par Norbert Fradin) et l'arrivée aux fourneaux de l'ancien hôtel Bellevue, du chef danois mondialement connu, Claus Meyer.

Après Gordon Ramsay l'écossais à Bordeaux, un autre chef mondialement connu devrait débarquer à Blaye au pied de la citadelle, face l'embarcadère de l'Estuaire de la Garonne, dans l'ancien hôtel Bellevue déserté depuis 10 ans : le Danois Claus Meyer quatre fois sacré du titre de meilleur cuisinier du monde, doublement étoilé au Michelin pour le Noma à Copenhague, et qui vient également d'ouvrir deux nouveaux restaurants à New-York.

Le roi de la nouvelle cuisine nordique

Claus Meyer le chef danois © Maxppp - Maxppp

Il est accompagné dans ce projet par deux investisseurs américains et doit rénover la bâtisse, fermée et bétonnée depuis des années, pour faire un hôtel de grand standing avec une quinzaine de chambres et un restaurant.

Il avait visité le bourg de 5000 habitants il y a quelques mois, et était tombé sous le charme de son potentiel, en bord d'estuaire et à une heure seulement de Bordeaux.

Blaye n'est plus une coquille vide

C'est un des deux grands projets qui doit dynamiser Blaye longtemps présentée comme une coquille vide avec sa citadelle classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2008. Blaye devrait abriter également, dans la citadelle, à la mi-2018, le musée de l'Estuaire portée par le mécène Norbert Fradin : sorte de prolongement du musée de la mer et de la marine actuellement en construction à Bordeaux. Des résidences d'artistes, logements, boutiques, et un bar à vin... doivent aussi prendre possession des lieux au cœur de la citadelle, moyennant une convention signée avec la municipalité. Une convention dénoncée par l'opposition municipale devant le tribunal administratif. Pour le musée de l'Estuaire par exemple, Norbert Fradin s'engage à rénover, pour 2 millions d'euros, les trois bâtiments de la citadelle qu'il va ensuite exploiter pour un loyer annuel de 5000 euros. Un montage qui permet à la mairie, de se décharger un peu du poids de l'entretien de la citadelle qui grève son budget chaque année depuis 1954, explique le maire de Blaye Denis Baldès. Il ajoute que cette action devant la justice est "totalement irresponsable".