Le chef de la police municipale de Périgueux visé dans une enquête pour harcèlement sexuel

Périgueux, France

Le directeur de la police municipale a-t-il harcelé sexuellement une de ses subordonnées ? Le procureur de la République de Périgueux vient d'ouvrir une enquête préliminaire après les accusations d'une fonctionnaire. C'est ce que révélait ce matin le quotidien "La Dordogne Libre".

Conflit d'intérêts

La femme dit avoir subi des blagues salaces répétées, des gestes déplacés et des propositions à caractère sexuel. Une plainte a été déposée le 20 novembre 2018 et le procureur de la République a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel et moral.

Des voix s'élèvent pour dire qu'il s'agirait d'un conflit syndical. La plaignante fait partie du syndicat Unsa. Or, un représentant de Force Ouvrière - syndicat du chef de la police -, y voit clairement une entreprise de nuisance.

Le mis en cause a porté plainte de son côté pour dénonciation calomnieuse.