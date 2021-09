Le chef étoilé Michel Troisgros débouté par la justice, il réclamait 1,6 million d'euros à son assurance

Le chef étoilé Michel Troisgros est débouté par la Justice. Le tribunal de commerce de Roanne "rejette l'ensemble des demandes d'indemnités" du chef qui réclamait 1,6 million d'euros à son assurance Allianz, pour les pertes causées par les 10 mois de fermeture à cause du Covid 19.

La Maison Troisgros, l'hôtel-restaurant trois étoiles à Ouches dans le roannais, et le restaurant Le Central, à Roanne, comme tous les autres "lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation", ont été contraints à fermer à cause de la crise sanitaire, au printemps 2020 puis à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021. Michel Troisgros demandait une indemnisation à son assurance Allianz pour les pertes d'exploitations liées à ces fermetures, à hauteur de 1,6 million d'euros.

Deux clauses joueraient en faveur d'Allianz

Le tribunal de commerce de Roanne donne raison à l'assureur Allianz. Il s'appuie sur deux clauses du contrat, qui excluent l'indemnisation _"lorsque la fermeture est consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national." _Dans les petites lignes, on peut également lire que les pertes d'exploitation sont garanties en cas de fermeture causée par des maladies infectieuses "hors contexte épidémique ou pandémique."

Le tribunal condamne au passage les deux sociétés de Michel Troisgros à payer 5.000 euros de frais de justice à Allianz.

Michel Troisgros ne fait pas appel immédiatement

Le chef étoilé s'est confié à France Bleu Saint-Étienne Loire juste après avoir appris la décision : il est évidemment "déçu". Il ne fera pas appel immédiatement : il va consulter d'autres restaurateurs, également assurés par Allianz, ainsi que leur avocate, avant de décider ou non de maintenir la pression sur l'assureur. Il décidera des suites à la fin du mois.