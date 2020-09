Le chef parisien Taku Sekine est mort

C'est sa compagne qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Taku Sekine, le chef de Dersou et Cheval d'Or, à Paris, s'est suicidé. "Taku Sekine a mis fin à ses jours, emporté par une grave dépression consécutive à sa mise en cause publique - sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé -, avec une récurrence s'apparentant à un véritable acharnement. Certains acteurs, notamment de la presse, ont sciemment, en quelques semaines et en l'absence totale de plainte, ruiné la réputation de Taku Sekine", écrit-elle.

Le jeune chef de 39 ans, formé chez Alain Ducasse et Hélène Darroze, était accusé d'agression sexuelle par une femme sur les réseaux sociaux, avant de faire l'objet de plusieurs rumeurs sur un site spécialisé, qui avait cité son nom, au début du mois.

Meilleure table du Fooding

Né au Japon, il avait ouvert en 2014 son premier restaurant parisien, Dersou, dans le 12e arrondissement, élu meilleure table du Fooding deux ans plus tard. En 2019, Taku Sekine inaugurait Cheval d'Or, dans le 19e arrondissement, un néo-bistrot à la cuisine franco-asiatique.