Le chef présumé de la mafia de Géorgie jugé à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Chaque matin, pendant deux semaines, Kakhaber Shushanashvili arrive au palais de justice d’Aix-en-Provence sous haute surveillance. Le fourgon pénitentiaire est encadré par un convoi de voitures noires qui transportent des hommes cagoulés et armés de fusil d’assaut. Âgé de 47 ans, le principal accusé se présente pourtant comme un ouvrier du bâtiment. En prison depuis près de 10 ans, dont six à l'isolement, en France, il est pourtant accusé d'avoir commandité l'assassinat en mars 2010 à Marseille de l'un de ses ennemis.

Un homme normal selon son avocat

Selon les enquêteurs, « Kakha » voulait la mort de Vladimir Janashia depuis des mois. Il aurait envoyé plusieurs commandos armés à ses trousses, depuis l'Espagne et la Belgique notamment. « C’est du fantasme, explique Me Sylvio. Mon client est un homme normal, bien éduqué. Mais on lui prête une légende. »

Pendant l’enquête, Kakhaber Shushanashvili a nié être un chef de cette mafia née dans les goulags soviétiques. Installés aujourd’hui dans l’Europe de l’Est, ses membres sont connus pour leurs tatouages.

Des soldats, des surveillants et des chefs

Ayant inspiré plusieurs films, dont "Les Promesses de l'ombre" de David Cronenberg (2007), la confrérie des Vory v Zakone obéit à des règles strictes, avec une division entre des soldats chargés de voler ("chestiorki"), des surveillants qui veillent sur un secteur géographique, et des chefs, les "vors" ("voleurs couronnés" en russe), au train de vie luxueux.

Ce procès qui doit durer deux semaines s’annonce laborieux. Deux des témoins ne se sont pas présentés à l’ouverture. Et ceux qui ont été interrogés ce lundi ne se souviennent plus de rien ou affirment n’avoir rien vu.