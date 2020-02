Le chien qui vivait dans une voiture à Brest a trouvé une famille d'accueil

Brest, France

Simba a quitté la voiture dans laquelle il vivait depuis des mois à Brest. La situation de ce chien avait ému les riverains du quartier Guelmeur et plusieurs associations s'étaient mobilisées ces dernières semaines pour trouver une solution. Son propriétaire avait expliqué qu'il n'avait plus de logement et ne pouvait pas garder l'animal avec lui lorsqu'il était hébergé.

Une famille d'accueil qui s'était signalée sur les réseaux sociaux indique avoir finalement récupéré Simba dimanche. Suite à un nouveau rendez-vous manqué vendredi avec le propriétaire, la mairie de Brest a déposé un courrier dans sa boite aux lettres pour lui donner des contacts d'associations. Elle lui a également indiqué que si la situation n'évoluait pas, il y aurait un recours à la force publique pour saisir l'animal.

Une proposition de logement

La situation a été compliquée par le fait que le chien était pucé au nom d'une femme qui ne s'en occupe plus désormais : le détenteur de l'animal n'avait donc pas été mis au courant des rendez-vous proposés par la mairie, explique Klervie Talarmain de l'association de protection animale Les Alfredes : "la famille d'accueil, c'est le temps que le monsieur trouve une solution. Les élus n'ont pas son contact, et ils souhaiteraient les rencontrer afin de lui _proposer un logement pérenne_".