"Le Chinois" était à la tête d'un important trafic de drogue qui alimentait le département de la Mayenne

Un important trafic de drogue, cannabis, héroïne, cocaïne et ecstasy, qui alimentait notamment le département de la Mayenne, a été démantelé dans le Maine-et-Loire. Un homme, surnommé "Le Chinois", considéré comme très dangereux, le dirigeait en s'approvisionnant à Paris, à Angers et au Mans.

Il aura fallu un an d'enquête aux gendarmes du Maine-et-Loire pour démanteler un important trafic de drogue qui alimentait notamment le département de la Mayenne mais aussi la région d'Angers et la Sarthe. Au printemps dernier, lors du premier confinement, les militaires interviennent sur des rixes et font le lien avec un réseau de vente de produits stupéfiants dirigé, depuis la commune de Segré-en-Anjou Bleu, par un homme considéré comme très dangereux et armé, surnommé "Le Chinois".

Approvisionnement à Paris et Rouen, vente en Mayenne et en Sarthe

"Le Chinois" avait mis en place un dispositif bien rôdé pour s'alimenter en cannabis, cocaïne, héroïne et ecstasy. Des chauffeurs s'approvisionnaient à Angers, Paris, Le Mans et même Rouen. Ensuite, par l'intermédiaire de livreurs à sa botte, les ventes étaient essentiellement réalisés en Mayenne, en Sarthe et dans le Maine-et-Loire.

Les investigations, conduites par la brigade des recherches de Segré-en-Anjou Bleu, vont permettre d'identifier, en plus du "Chinois", une bande composée de 6 individus âgés de 19 à 35 ans.

La semaine dernière, une opération judiciaire d'envergure est déclenchée pour interpeller les membres du réseau. Une soixantaine de gendarmes y ont participé, assistés de deux équipes cynophiles et de l'antenne du GIGN de Nantes.

En plus de la drogue, des armes saisies

Lors des perquisitions réalisées dans les différents domiciles, les enquêteurs mettent la main sur 1,2 kg de résine de cannabis, 61 grammes de cocaïne, 170 grammes d'héroïne, 35 grammes d'amphétamines. Des armes de poings, un fusil de chasse, un fusil classé arme de guerre et des munitions sont également découverts.

Les sept trafiquants présumés ont été déférés devant la justice. Deux d'entre eux sont actuellement incarcérés pour respectivement 3 ans et 6 mois. Les autres ont été condamnés à des peine de prison ferme allant de 15 à 10 mois sans mandat de dépôt.